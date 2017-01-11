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СНГ 11.01.2017 17:18

Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником и призвал их беречь себя

Президент РФ Владимир Путин посочувствовал российским прокурорам в связи с большим количеством праздников и призвал их поберечь себя.

"Такие большие праздники - Новый год, Рождество. Потом еще традиция есть - новый год по старому стилю, а у вас - профессиональный праздник. Берегите себя", - сказал глава государства, обращаясь к собравшимся на торжественном заседании в Генпрокуратуре, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

Слова президента вызвали бурные аплодисменты и оживление в зале, отметил корреспондент "Интерфакса".

В.Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником, пожелав им "удачи и хорошего трудового года".

"От вашей работы действительно многое зависит - говорю уже без всяких бумажек. Вы и сами это прекрасно понимаете", - сказал президент. По его словам, "не случайно был создан такой институт в нашей стране". "У нас свои традиции работы прокуратуры, и она занимает особое место в системе институтов государственной власти", - подчеркнул В.Путин.

Он считает, что, поскольку на прокуратуре "огромная ответственность, и это еще одно основание для того, чтобы сама прокуратура показывала пример добросовестного и честного отношения к делу".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРОРЫ, ПРАЗДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]