Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником и призвал их беречь себя

Президент РФ Владимир Путин посочувствовал российским прокурорам в связи с большим количеством праздников и призвал их поберечь себя.
"Такие большие праздники - Новый год, Рождество. Потом еще традиция есть - новый год по старому стилю, а у вас - профессиональный праздник. Берегите себя", - сказал глава государства, обращаясь к собравшимся на торжественном заседании в Генпрокуратуре, посвященном 295-летию российской прокуратуры.
Слова президента вызвали бурные аплодисменты и оживление в зале, отметил корреспондент "Интерфакса".
В.Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником, пожелав им "удачи и хорошего трудового года".
"От вашей работы действительно многое зависит - говорю уже без всяких бумажек. Вы и сами это прекрасно понимаете", - сказал президент. По его словам, "не случайно был создан такой институт в нашей стране". "У нас свои традиции работы прокуратуры, и она занимает особое место в системе институтов государственной власти", - подчеркнул В.Путин.
Он считает, что, поскольку на прокуратуре "огромная ответственность, и это еще одно основание для того, чтобы сама прокуратура показывала пример добросовестного и честного отношения к делу".
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