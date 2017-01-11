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Дальнее зарубежье 11.01.2017 21:25

Трамп надеется поладить с Путиным, но не уверен, что это ему удастся

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

"Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Если Путин говорит, что высоко меня ценит,- это актив, а не пассив", - добавил Д.Трамп.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент подчеркнул, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

При этом Д.Трамп заверил, что, если это будет нужно, сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.

"Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]