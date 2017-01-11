Трамп надеется поладить с Путиным, но не уверен, что это ему удастся

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться.

"Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Если Путин говорит, что высоко меня ценит,- это актив, а не пассив", - добавил Д.Трамп.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент подчеркнул, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

При этом Д.Трамп заверил, что, если это будет нужно, сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон.

"Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.