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Дальнее зарубежье 12.01.2017 17:48

Директор нацразведки США звонил Трампу и осудил появление в СМИ фальшивого "досье"

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о беседе с директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером по поводу появившегося в СМИ фальшивого доклада о компрометирующем "досье" российских спецслужб.

"Джеймс Клэппер позвонил мне вчера и осудил ложный и сфабрикованный доклад, который распространили незаконно. Выдуманные, дутые факты. Нехорошо!", - написал Д.Трамп у себя в "Твиттере" в четверг.

Ранее ряд американских СМИ распространил доклад, подготовленный бывшим британским разведчиком по заказу оппонентов Д.Трампа, в котором говорится о якобы существующем "компромате" российских спецслужб на избранного президента.

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Тэги: США, ТРАМП, РАЗВЕДКА, ДОСЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]