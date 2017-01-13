ГТК Азербайджана увеличил в 2016г перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 44%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в 2016 году в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 2 млрд 291 млн 665,71 тыс. манатов, что на 43,9% больше показателя аналогичного периода 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

В 2016 году поступления в госбюджет по НДС составили 1 млрд 515 млн 321,52 тыс. манатов, акцизам – 92 млн 894,26 тыс. манатов, дорожному налогу - 83 млн 242,06 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 600 млн 207,87 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2016 год был определен в 1 млрд 810 млн манатов.

Н.Аббасова