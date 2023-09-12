ГТК увеличил за 8 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 10%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-августе 2023 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 159 млн 399,7 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-августе 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 767 млн 61 тыс. манатов. Таким образом, в январе-августе 2023 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 10,4%.
Поступления по НДС составили 2 млрд 912 млн 713,8 тыс. манатов (рост на 7,4%), акцизам - 147 млн 604,4 тыс. манатов (рост на 38,8%), дорожному налогу - 30 млн 250,5 тыс. манатов (спад на 28,1%).
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 68 млн 830,8 тыс. манатов (рост на 18%).
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 5 млрд 728 млн манатов.
Х.Насирзаде
Путин раскрыл некоторые детали обсуждений по Карабаху
ВС Армении второй раз за день обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Нахчывана
Консорциум венгерских компаний в 2024г приступит к восстановлению н.п. Солтанлы в В.Зангезуре – глава МИД Венгрии
Глава Alibaba обозначил развитие ИИ-решений как один из ключевых приоритетов компании
Алиев принял участие в открытии нового здания школы номер №11 в Хырдалане
Азербайджанский вуз направит 272 тыс. манатов на ремонт студенческого общежития
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Поставки F-16 Украине ничего не изменят, только затянут конфликт - Путин
Турция направила в пострадавшую от наводнений Ливию спасателей и гумпомощь
Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС