ГТК увеличил за 8 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 10%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-августе 2023 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 159 млн 399,7 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-августе 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 767 млн 61 тыс. манатов. Таким образом, в январе-августе 2023 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 10,4%.

Поступления по НДС составили 2 млрд 912 млн 713,8 тыс. манатов (рост на 7,4%), акцизам - 147 млн 604,4 тыс. манатов (рост на 38,8%), дорожному налогу - 30 млн 250,5 тыс. манатов (спад на 28,1%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 68 млн 830,8 тыс. манатов (рост на 18%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 5 млрд 728 млн манатов.

Х.Насирзаде