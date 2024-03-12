ГТК сократила в январе-феврале перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-феврале 2024 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 959 млн 342,1 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.
Как сообщалось, в январе-феврале 2023 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 8 млн 889,2 тыс. манатов. Таким образом, в январе-феврале 2024 года ГТК сократила перечисления в госбюджет на 4,9%.
Поступления по НДС составили 649 млн 113,3 тыс. манатов (спад на 10,9%), акцизам –33 млн 779 тыс. манатов (рост на 13,5%), дорожному налогу – 6 млн 706,2 тыс. манатов (спад на 23,7%).
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 269 млн 753,6 тыс. манатов (рост на 11,5%).
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2024 году для ГТК составляет 5,9 млрд манатов.
Б.Рустамбеков
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