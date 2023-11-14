ГТК увеличил за 10 мес. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 13%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2023 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 5 млрд 235 млн 782,19 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.

Как сообщалось, в январе-октябре 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 4 млрд 646 млн 740,3 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2023 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 12,7%.

Поступления по НДС составили 3 млрд 677 млн 45,2 тыс. манатов (рост на 10,7%), акцизам - 186 млн 651 тыс. манатов (рост на 39,7%), дорожному налогу - 36 млн 513 тыс. манатов (спад на 30,6%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 356 млн 924,9 тыс. манатов (рост на 19,3%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 5 млрд 728 млн манатов.

Б.Рустамбеков