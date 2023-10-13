ГТК увеличил за 9 мес. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 11%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-сентябре 2023 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 706 млн 427,8 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2022 года объем поступлений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 4 млрд 227 млн 449,2 тыс. манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2023 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 11,3%.
Поступления по НДС составили 3 млрд 294 млн 894,5 тыс. манатов (рост на 3,2%), акцизам - 167 млн 607,5 тыс. манатов (рост на 38,3%), дорожному налогу - 33 млн 292,9 тыс. манатов (спад на 29,3%).
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 210 млн 632,6 тыс. манатов (рост на 18,2%).
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2023 году для ГТК составляет 5 млрд 728 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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