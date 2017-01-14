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Социум 14.01.2017 10:54

В столичном метро в этом году введут в эксплуатацию 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва"

Московское метро получит 192 вагона нового поколения в 2017 году, сообщила в субботу пресс-служба метрополитена.

"В московском метро проводится обновление подвижного состава. В течение 2017 года в эксплуатацию будут введены 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва"", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в январе Московский метрополитен совместно с ОАО "Метровагонмаш" приступит к испытаниям нового поезда 765-ой серии. Общий объём поставок на 2017-2020 годы составит 768 вагонов - 96 составов. Поезд нового поколения получил название "Москва", его выбрали на портале "Активный гражданин". Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена, Таганско-Краснопресненской.

"Поезда 765-ой серии на 15% вместительнее прежних - они способны перевозить до 2 тысяч человек. Для удобства пассажиров дверные проёмы были увеличены до 1,4 метра, а между вагонами был организован сквозной проход по всему поезду. Количество поручней увеличено на 30%, добавлены специальные места для инвалидных колясок", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50% экономичнее обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в Ситуационный центр.

Отличительной особенностью вагонов 765-ой серии является тихий и плавный ход - поездки пассажиров станут значительно комфортнее. В поезде "Москва" появились и другие полезные нововведения: обновлённая система информирования пассажиров, интерактивные схемы линий метрополитена и USB-розетки для зарядки гаджетов.

Пресс-служба напоминает, что в 2016 году в эксплуатацию были введены 192 новых вагона 760-ой серии, которые также отличаются высоким уровнем комфорта и безопасности. Поезда этого типа поставляются "Метровагонмашем" в Московский метрополитен с 2012 года. За это время было получено 165 новых восьмивагонных составов. К 2020 году вагонный парк столичного метро будет обновлён почти на 60%.

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Тэги: МЕТРО, ВАГОНЫ, ОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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