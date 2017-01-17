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СНГ 17.01.2017 18:32

МИД Украины обвинил Марин Ле Пен в неуважении к международному праву

МИД Украины выразил возмущение высказываниями кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен о Крыме.

"Утверждения такого рода (о признании Крыма частью РФ - ИФ) являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения (...) Уверены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая осуществляет политику агрессии и оккупации", - говорится в комментарии МИД Украины, распространенном во вторник в Киеве.

В МИД отметили, что Франция и международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили вхождение Крыма в состав России. Позицию М. Ле Пен в Киеве назвали "пренебрежением Уставом ООН и основополагающими принципами международного права".

Ранее М. Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах президента Франции намерена восстановить нормальные отношения с Россией и признать Крым российской территорией: "Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН".

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, КРЫМ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]