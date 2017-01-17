Brexit должен быть осуществлен в полной мере - британский премьер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила во вторник в Лондоне, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС.
"Не частичное членство в Европейском союзе, не ассоциированное членство в Европейском союзе или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии", - сказала она.
"Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.
Она также подтвердила, что Великобритания покинет общий рынок ЕС.
По словам Т.Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента.
Западные СМИ напоминают, что Великобритания должна ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора (формально запускающую процедуру Brexit) до конца марта этого года. До этого момента Великобритания не может вести каких-либо официальных переговоров с членами ЕС по поводу характера будущих отношений между Великобританией и ЕС.
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