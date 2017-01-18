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Число туристов в мире в 2016 году достигло 1,23 млрд - Всемирная туристская организация

В 2016 году число международных туристских прибытий возросло на 3,9% и достигло в общем итоге 1,235 млрд, сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В прошлом году количество международных туристов (ночующих посетителей) увеличилось примерно на 46 млн человек по сравнению с прошлым годом. Это седьмой подряд год устойчивого роста после глобального финансово-экономического кризиса 2009 года", - говорится в сообщении.

В 2016 году наибольший рост числа международных туристских прибытий пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион (+8%). В Африке был зафиксирован серьезный скачок (+8%) после двух лет ослабления. В Американском регионе сохранилась положительная динамика (+4%).

В Европе (+2%) были зафиксированы смешанные результаты: на некоторых направлениях имел место двузначный рост, на других же наблюдался спад. На Ближнем Востоке (-4%) спрос тоже распределился неравномерно.

"За последние годы туризм продемонстрировал необычайную жизнеспособность, несмотря на многие трудности, особенно те, которые связаны с вопросами безопасности. Международный туризм продолжает неуклонно расти и вносить свой вклад в создание рабочих мест и благосостояние сообществ по всему миру", - заявил генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи.

По данным организации, эксперты дают оптимистичные прогнозы на 2017 год, ожидая лучших результатов по сравнению с прошлым годом. UNWTO полагает, что в 2017 году число международных туристских прибытий по всему миру снова вырастет на 3-4%.

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, UNWTO, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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