Число туристов в мире в 2016 году достигло 1,23 млрд - Всемирная туристская организация

В 2016 году число международных туристских прибытий возросло на 3,9% и достигло в общем итоге 1,235 млрд, сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
"В прошлом году количество международных туристов (ночующих посетителей) увеличилось примерно на 46 млн человек по сравнению с прошлым годом. Это седьмой подряд год устойчивого роста после глобального финансово-экономического кризиса 2009 года", - говорится в сообщении.
В 2016 году наибольший рост числа международных туристских прибытий пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион (+8%). В Африке был зафиксирован серьезный скачок (+8%) после двух лет ослабления. В Американском регионе сохранилась положительная динамика (+4%).
В Европе (+2%) были зафиксированы смешанные результаты: на некоторых направлениях имел место двузначный рост, на других же наблюдался спад. На Ближнем Востоке (-4%) спрос тоже распределился неравномерно.
"За последние годы туризм продемонстрировал необычайную жизнеспособность, несмотря на многие трудности, особенно те, которые связаны с вопросами безопасности. Международный туризм продолжает неуклонно расти и вносить свой вклад в создание рабочих мест и благосостояние сообществ по всему миру", - заявил генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи.
По данным организации, эксперты дают оптимистичные прогнозы на 2017 год, ожидая лучших результатов по сравнению с прошлым годом. UNWTO полагает, что в 2017 году число международных туристских прибытий по всему миру снова вырастет на 3-4%.
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