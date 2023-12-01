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Туризм 01.12.2023 14:56

Международный туризм в 2023 году достигнет почти 90% от допандемийного уровня - UNWTO

Международный туризм к концу 2023 года восстановится почти на 90% от уровня допандемийного 2019 года, с января по сентябрь в мире было совершено 975 млн туристических поездок, что на 38% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В третьем квартале 2023 года страны мира приняли на 22% больше туристов, чем за тот же период 2022 года. Число международных туристских прибытий достигло 91% от уровня 2019 года. Во втором квартале этот показатель составил 92%, а в целом в январе-сентябре 2023 года международный туризм восстановился на 87% от уровня 2019 года. Эти показатели говорят о том, что по итогам года число международных туристских прибытий достигнет почти 90% от допандемийного уровня. При этом многие страны уже восстановили турпоток и даже превысили показатели 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным UNWTO, лидируют по темпам восстановления Ближний Восток, Европа и Африка.

"Ближний Восток продолжает лидировать по темпам восстановления среди регионов мира в относительном выражении: за девять месяцев 2023 года число прибытий на 20% превышает допандемийный уровень. Он остается единственным регионом мира, который за этот период превзошел уровень 2019 года", - говорится в сообщении.

Европа, по данным организации, в январе-сентябре приняла 550 млн иностранных туристов или 56% от общего числа туристов в мире. Это составляет 94% от допандемийного уровня. Быстро восстановиться региону позволил высокий спрос на поездки внутри самой Европы, а также из США.

Африка восстановила 92% допандемийного турпотока.

Количество прибытий в Америку достигло 88% от показателей 2019 года за этот период.

Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему отстает от других частей мира из-за медленного открытия стран после пандемии. При этом в Южной Азии ситуация заметно лучше, чем в Северной - 95% восстановления против 50%.

Расходы на международные путешествия в мире также растут. По прогнозу UNWTO, к концу года они достигнут $1,4 трлн, что составит 93% от уровня допандемийного 2019 года - $1,5 трлн.

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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