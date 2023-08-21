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Туризм 21.08.2023 16:23

Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033г - WTTC

Объем мировой туристической отрасли к 2033 году вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом, до $15,5 трлн, что составит порядка 11,6% глобальной экономики, прогнозирует Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

Пятерка стран, получающих наибольшие доходы от путешествий и туризма (по отношению к их ВВП) в 2022 году осталась той же, что и в допандемийном 2019 году - США, Китай, Германия, Япония и Великобритания. В десятку также входят Франция, Мексика, Италия, Индия и Испания.

В мировой туристической отрасли в конце 2023 года будут трудоустроены 430 млн человек против 334 млн в 2019 году, полагают эксперты WTTC. Это примерно одна девятая всех рабочих мест в мире.

Кроме того, отрасль будет расти быстрее, чем мировая экономика.

"Экономисты полагают, что глобальный ВВП в этом году вырастет на 2,6%, - сказала глава WTTC Джулия Симпсон в интервью Bloomberg. - Мы же ожидаем, что в секторе путешествий и туризма рост составит порядка 5,1%".

Аналитики организации также полагают, что турсектор в Китае будет расти опережающими темпами по сравнению с США, благодаря чему китайская отрасль по объему доходов к 2033 году обойдет американскую. Китайский туризм будет приносить $4 трлн через десять лет и составлять 14,1% экономики страны, тогда как в США показатели составят $3 трлн и 10,1% соответственно, прогнозируют эксперты.

Китайские туристы обеспечивали около 14,3% мировых расходов иностранных туристов до пандемии коронавируса. WTTC ожидает, что турсектор Китая полностью восстановится до доковидных показателей к 2024 году, а к 2033 году доля расходов китайских туристов в общемировом показателе достигнет 22,3%.

Тем временем организация Virtuoso, объединяющая свыше 20 тыс. турагентов в люксовом сегменте, сообщила о росте продаж туристических услуг в первом полугодии 2023 года на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным Virtuoso, в последнее время активно растет популярность необычных направлений, включая поездки с научными экспедициями в Антарктиду или на Галапагосские острова.

Подобную тенденцию наблюдает и WTTC, отмечая спрос на поездки в такие страны как Болгария или Словения.

"Путешественники становятся более склонны к приключениям, - сказала Джулия Симпсон. - Они очень хотят увидеть и испытать новые места".

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, ОТРАСЛЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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