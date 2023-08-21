Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033г - WTTC

Объем мировой туристической отрасли к 2033 году вырастет на 50% по сравнению с 2019 годом, до $15,5 трлн, что составит порядка 11,6% глобальной экономики, прогнозирует Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).
Пятерка стран, получающих наибольшие доходы от путешествий и туризма (по отношению к их ВВП) в 2022 году осталась той же, что и в допандемийном 2019 году - США, Китай, Германия, Япония и Великобритания. В десятку также входят Франция, Мексика, Италия, Индия и Испания.
В мировой туристической отрасли в конце 2023 года будут трудоустроены 430 млн человек против 334 млн в 2019 году, полагают эксперты WTTC. Это примерно одна девятая всех рабочих мест в мире.
Кроме того, отрасль будет расти быстрее, чем мировая экономика.
"Экономисты полагают, что глобальный ВВП в этом году вырастет на 2,6%, - сказала глава WTTC Джулия Симпсон в интервью Bloomberg. - Мы же ожидаем, что в секторе путешествий и туризма рост составит порядка 5,1%".
Аналитики организации также полагают, что турсектор в Китае будет расти опережающими темпами по сравнению с США, благодаря чему китайская отрасль по объему доходов к 2033 году обойдет американскую. Китайский туризм будет приносить $4 трлн через десять лет и составлять 14,1% экономики страны, тогда как в США показатели составят $3 трлн и 10,1% соответственно, прогнозируют эксперты.
Китайские туристы обеспечивали около 14,3% мировых расходов иностранных туристов до пандемии коронавируса. WTTC ожидает, что турсектор Китая полностью восстановится до доковидных показателей к 2024 году, а к 2033 году доля расходов китайских туристов в общемировом показателе достигнет 22,3%.
Тем временем организация Virtuoso, объединяющая свыше 20 тыс. турагентов в люксовом сегменте, сообщила о росте продаж туристических услуг в первом полугодии 2023 года на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным Virtuoso, в последнее время активно растет популярность необычных направлений, включая поездки с научными экспедициями в Антарктиду или на Галапагосские острова.
Подобную тенденцию наблюдает и WTTC, отмечая спрос на поездки в такие страны как Болгария или Словения.
"Путешественники становятся более склонны к приключениям, - сказала Джулия Симпсон. - Они очень хотят увидеть и испытать новые места".
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимии и нефтепереработке
Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Армянские НВФ в Карабахе применили радиопомехи, в результате произошел сбой в работе системы спутниковой навигации GPS самолета AZAL – Минобороны Азербайджана
AzInTelecom направит свыше 5 млн манатов на приобретение лицензий
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Минобороны РФ сообщило о визите в Москву высокопоставленного иранского генерала
Казахстан до 2025г отменил требование об обязательной продаже части валютной выручки для госкомпаний
Индийская лунная станция Chandrayaan-3 установила связь с орбитальным аппаратом Chandrayaan-2
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!
Акция «150 AZN в месяц за каждые 5000 AZN кредита» продолжается
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС