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Туризм 20.09.2023 00:27

UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г

Международный туризм в январе-июле восстановился на 84% от уровня допандемийного 2019 года, почти полное восстановление отрасли возможно к концу 2023 года, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

С января по июль в мире было совершено 700 млн туристических поездок, на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Июль был самым загруженным месяцем: в это время было совершено 145 млн турпоездок, что составляет около 20% от общего числа за семь месяцев.

"Но по мере восстановления турсектора ему также необходима адаптация. Экстремальные погодные явления, овертуризм подчеркивают необходимость создания более инклюзивного, устойчивого сектора, чтобы не только обеспечить восстановление туризма, но и переосмыслить его", - заявил генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.

Среди регионов мира лучшие результаты восстановления за семь месяцев показали Ближний Восток, Европа и Африка. По данным UNWTO, страны Ближнего Востока приняли на 20% больше туристов, чем в 2019 году. Страны Европы восстановили турпоток на 91%, этому поспособствовал устойчивый спрос на путешествия у жителей региона, а также граждан США. В Африке число туристов достигло 92%, в Америке - 87% от уровня 2019 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе восстановление ускорилось и достигло 61% от допандемийного уровня после открытия многих направлений в конце 2022 и в начале 2023 года.

"Результаты показывают, что международный туризм по-прежнему находится на верном пути и к 2023 году достигнет 80-95% от допандемийного уровня. Восстановление продолжится в сентябре-декабре, хотя и более умеренными темпами из-за не слишком активного спроса и нехватки авиамаршрутов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где восстановление все еще находится на сдержанном уровне", - пояснили в организации.

В UNWTO ожидают, что открытие Китая и других азиатских направлений продолжит стимулировать поездки как внутри региона, так и в другие части мира.

При этом сложная экономическая ситуация продолжает тормозить восстановление международного туризма в 2023 году. Сохраняющаяся инфляция и рост цен на нефть привели к увеличению расходов на транспорт и проживание. Это может повлиять на траты туристов в оставшуюся часть года, поскольку они все чаще ищут оптимальное соотношение цены и качества, путешествуют ближе к дому и совершают более короткие поездки.

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ


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