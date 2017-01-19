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Регион 19.01.2017 08:59

Грузия и Испания намерены расширить торгово-экономические отношения

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду в Мадриде обсудил со своим испанским коллегой Мариано Рахоем вопросы развития двухсторонних торгово-экономических связей, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского правительства.

"Стороны констатировали, что существует благоприятная основа для еще большего углубления отношений в этом направлении", - отмечается в сообщении, в котором говорится, что речь шла также о том, что Испания и Грузия могут обменяться успешным опытом в сфере развития туризма и осуществлении совместных проектов.

Г.Квирикашвили поблагодарил главу испанского правительства за содействие Грузии на пути страны к членству страны в европейских и евроатлантических структурах.

Ранее в среду премьер-министр Грузии принял участие в церемонии открытия в Мадриде международной туристической выставки, одной из крупнейших в мире, на которой широко развернута и грузинская экспозиция.

Выступая перед гостями выставки, среди которых находился король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией, грузинский премьер рассказал о курортах Грузии и осуществляемых в стране масштабных инфраструктурных проектах, а также представил кандидатуру посла Грузии в Испании Зураба Пололикашвили на пост генерального секретаря Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

По информации пресс-службы премьера, из Мадрида Г.Квирикашвили вместе с грузинской делегацией отправится в Швейцарию, где примет участие во давосском Всемирном экономическом форуме.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ИСПАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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