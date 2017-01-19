Путин соболезнует в связи с терактом в Мали

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту республики Мали Ибрагиму Кейте в связи с жертвами теракта в военном лагере в городе Гао, сообщила пресс-служба Кремля.

"Это циничное преступление не может иметь никаких оправданий", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Президент России подтвердил готовность российской стороны к поддержке усилий руководства Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора.

В.Путин также передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Накануне не менее 37 человек погибли в городе Гао на севере Мали в результате нападения, совершенного смертником. Как сообщил интернет-портал французской газеты "Фигаро" со ссылкой на представителей ООН, взрыв прогремел на территории военного лагеря.