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СНГ 19.01.2017 14:11

Путин соболезнует в связи с терактом в Мали

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту республики Мали Ибрагиму Кейте в связи с жертвами теракта в военном лагере в городе Гао, сообщила пресс-служба Кремля.

"Это циничное преступление не может иметь никаких оправданий", - подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.

Президент России подтвердил готовность российской стороны к поддержке усилий руководства Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора.

В.Путин также передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Накануне не менее 37 человек погибли в городе Гао на севере Мали в результате нападения, совершенного смертником. Как сообщил интернет-портал французской газеты "Фигаро" со ссылкой на представителей ООН, взрыв прогремел на территории военного лагеря.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МАЛИ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]