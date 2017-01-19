Brent в 2017 году будет стоить $56,3 за баррель - прогноз

Средняя цена барреля нефти марки Brent в 2017 году составит $56,3 за баррель, что почти на 25% больше, чем в 2016 году, пишет Global Gas Analytics (GGA). Данная цена получена в результате анализа прогнозов от различных банков, инвестиционных компаний и других организаций.
Многие аналитики полагают, что сокращение добычи странами ОПЕК и их партнерами восстановит баланс спроса и предложения на рынке нефти. Как следствие, эксперты в среднем ожидают роста цен на нефть до $62 за баррель в 2018 году и до $70,5 за баррель в 2019 году. Это предполагает повышение соответственно на 10,1% и 13,7%.
Вместе с тем экономисты ожидают лишь умеренного восстановления цен на природный газ как в США, так и в Великобритании. По прогнозам, фьючерсы на газ на бирже NYMEX в Нью-Йорке в 2017 году повысятся до $3,4 за 1 млн БТЕ. Это будет ростом среднегодовой цены на треть по сравнению с показателем 2016 года, но снижением на 8,7% с уровня конца прошлого года.
В 2018 году ожидается повышение всего на 3%, до $3,5 за 1 млн БТЕ.
Цена газа на британской площадке National Balancing Point (NBP), как ожидается, увеличится в 2017 году на 17,8%, до 41 пенса за терму. В 2017 году аналитики прогнозируют рост на 1,7%, до 42,3 пенса за терму, в 2018 году - на 8,5%, до 45,9 пенса за терму.
Собственный прогноз GGA несколько оптимистичнее среднего по рынку в отношении газа и пессимистичнее относительно нефти. Цены на газ в США в 2017 году ожидаются на уровне $3,7 за 1 млн БТЕ, в 2019 году - $4,7 за 1 млн БТЕ. Brent может стоить $55 за баррель в 2017 году, $58,6 за баррель в 2018 году и $64,6 за баррель в 2019 году.
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