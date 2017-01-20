Трамп пообещал Америке перестройку

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть власть народу Америки после долгих лет нахождения у власти американской элиты.
"С этого дня это - ваша страна. Сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой, мы ... отдаем ее обратно вам, народу", - сказал Д.Трамп, обращаясь к американскому народу во время инаугурационной речи.
По его словам, "слишком долго одна маленькая группа людей в столице руководила страной и пожинала плоды, тогда как народ нес на себе бремя". "Вашингтон процветал, но его богатства не были разделены с народом", - сказал новый президент США.
"Те, кто был забыт, отныне забытыми не будут", - подчеркнул он.
Д.Трамп заявил, что намерен вместе с американским народом "перестроить страну".
"Вместе мы определим курс Америки и мира на много-много предстоящих лет. Мы столкнемся с вызовами, но сделаем эту работу ", - заверил новый президент США.
Д.Трамп пообещал, что будет руководить Соединенными Штатами, основываясь исключительно на интересах страны. "С этого дня и впредь на первом месте будет только Америка", - заявил он.
"Мы защищали границы других стран, пока отказывались защищать собственные. Это право любой нации - ставить свои интересы на первое место", - добавил он.
В своей речи Д.Трамп также пообещал "вернуть американцам работу и восстановить страну руками американцев и трудом американцев".
Он также пообещал восстановить инфраструктуру, промышленность, новые технологии и армию.
"Вместе мы сделаем Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной страной. И да, мы все вместе вернем Америке ее величие", - сказал он.
"Мы смотрим только в будущее", - подчеркнул Д.Трамп.
Новый президент заявил, что США не будут навязывать свои ценности остальным странам мира.
"Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных", - сказал он.
"Мы будем искать дружбы с остальными странами мира. Но мы будем делать это с пониманием того, что все страны имеют право на то, чтобы ставить свои интересы на первое место", - подчеркнул он.
"Мы будем укреплять существующие альянсы и создавать новые и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма", - отметил Д.Трамп и заверил, что "радикальный исламский терроризм будет ликвидирован".
"Да благословит вас Всевышний. Да благословит Он Америку", - сказал он в конце своего выступления.
Таким образом, Д.Трамп во время выступления повторил свой главный предвыборный лозунг: "Сделаем Америку снова великой" (Make America great again).
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