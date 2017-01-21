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СНГ 21.01.2017 15:30

Борьба с оборотом наркотиков вошла в повестку дня мирового устойчивого развития - Лавров

МИД РФ поддерживает работу Национального антинаркотического союза, готов оказывать содействие развитию международной работы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы полностью поддерживаем предпринимаемые антинаркотическим союзом усилия и заинтересованы в том, чтобы расширять международный аспект вашей работы", - сказал он, выступая на Международном антинаркотическом форуме в субботу.

"Заинтересованы в плане того, что помимо чисто прямых задач избавления людей от наркозависимости, в вашем международном сотрудничестве содержится важный аспект укрепления позиций российского гражданского общества в международных делах", - отметил министр.

По словам С.Лаврова, "борьба с оборотом наркотиков становится глобальным компонентом повестки дня устойчивого развития".

Министр подчеркнул, что озабоченность вызывает наращивание производства наркотиков в Афганистане, а также финансовая подпитка террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которая осуществляется за счет наркотрафика.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИР, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]