Борьба с оборотом наркотиков вошла в повестку дня мирового устойчивого развития - Лавров

МИД РФ поддерживает работу Национального антинаркотического союза, готов оказывать содействие развитию международной работы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы полностью поддерживаем предпринимаемые антинаркотическим союзом усилия и заинтересованы в том, чтобы расширять международный аспект вашей работы", - сказал он, выступая на Международном антинаркотическом форуме в субботу.

"Заинтересованы в плане того, что помимо чисто прямых задач избавления людей от наркозависимости, в вашем международном сотрудничестве содержится важный аспект укрепления позиций российского гражданского общества в международных делах", - отметил министр.

По словам С.Лаврова, "борьба с оборотом наркотиков становится глобальным компонентом повестки дня устойчивого развития".

Министр подчеркнул, что озабоченность вызывает наращивание производства наркотиков в Афганистане, а также финансовая подпитка террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которая осуществляется за счет наркотрафика.