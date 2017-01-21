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Дальнее зарубежье 21.01.2017 18:41

Ле Пен призвала государства-члены ЕС следовать примеру Британии и самим выбирать свою судьбу

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в субботу обратилась к главам стран-членов Евросоюза с призывом быть более самостоятельными в выборе политического курса.

"В 2016 году англо-саксонские страны, наконец, пробудились. Я уверена, что 2017 год станет годом, когда проснется и континентальная Европа. Это уже вопрос возможности, а вовсе не времени", - сказала М.Ле Пен, выступая на конференции Freedom for Europe в Кобленце.

При этом политик подчеркнула, что европейские государства должны следовать примеру Великобритании, которая приняла решение покинуть интеграционное объединение.

"Главный фактор, который спровоцирует "эффект домино", - это Brexit", - добавила М.Ле Пен.

Великобритания, как ожидается, активирует статью 50 Лиссабонского договора, формально запускающую процедуру Brexit, до конца марта этого года.

В 2016 году британцы проголосовали на референдуме за выход их страны из Евросоюза.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, БУДУЩЕЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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