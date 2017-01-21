Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2017 19:01

Вашингтон принял решение по вопросу участия в межсирийских переговорах в Астане, его озвучат на высоком уровне - источник

США приняли решение относительно вопроса о своем участии в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые запланированы в Астане 23-24 января, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Вашингтоном принято решение по участию в переговорах в Астане. Каково это решение, будет сообщено на высоком уровне", - сказал собеседник агентства.

Как заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа делегирует на межсирийскую встречу в Астане 23 января своего представителя.

"Надеемся, что администрация Дональда Трампа так же сможет делегировать ближневосточного эксперта, учитывая, что Россия и США являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Обама снял запрет на военные поставки в Сирию Военная операция в Сирии невозможна, США продолжат искать политическое решение - Обама США должны уделить внимание борьбе с ИГ, а не свержению Асада - Трамп США и Турция продолжат работу над урегулированием в Сирии - Керри Шеф Пентагона прогнозирует операцию по освобождению Ракки в ближайшие недели Переговоры между Москвой и Вашингтоном с участием стран ближневосточного региона пройдут в ближайшее время - CNN

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]