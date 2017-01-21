Вашингтон принял решение по вопросу участия в межсирийских переговорах в Астане, его озвучат на высоком уровне - источник

США приняли решение относительно вопроса о своем участии в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, которые запланированы в Астане 23-24 января, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Вашингтоном принято решение по участию в переговорах в Астане. Каково это решение, будет сообщено на высоком уровне", - сказал собеседник агентства.

Как заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа делегирует на межсирийскую встречу в Астане 23 января своего представителя.

"Надеемся, что администрация Дональда Трампа так же сможет делегировать ближневосточного эксперта, учитывая, что Россия и США являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.