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Внешняя политика 26.01.2017 13:45

В Пакистане с нетерпением ждут визита президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в четверг встречу с новоназначенным послом Пакистана в Баку Саидом Ханом Мохмандом, сообщает сайт главы государства.

Пакистанский дипломат вручил И.Алиеву свои верительные грамоты.

Президент подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя странами и сказал, что Баку заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних связей с Исламабадом.

В свою очередь, С.Х.Мохманд подчеркнул, что в Пакистане с нетерпением ожидают визит президента Азербайджана.

"На встрече состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, экспорта-импорта и др.", - отмечается в информации.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАКИСТАН, ПОСОЛ-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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