Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего здания в Баку

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана спасли трех человек из горящего жилого здания в Баку, сообщает пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС трех человек в трехэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку, где в пятницу произошел пожар»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара продолжается.

Как сообщалось ранее, противопожарная служба МЧС Азербайджана эвакуировала жильцов трехэтажного жилого дома в Ясамальском районе Баку, в котором в пятницу произошел пожар.

Ф.Исазаде