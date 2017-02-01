Голливудские профсоюзы критикуют Трампа за его иммиграционный указ

Два наиболее влиятельных голливудских профсоюза обрушились с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа из-за его иммиграционного указа, сообщают в среду западные СМИ.

В заявлении руководства Гильдии режиссеров Америки говорится, что "любой творческий деятель вне зависимости от его происхождения, вероисповедания и пола должен иметь возможность приехать в США, чтобы продемонстрировать свою работу".

Аналогичное заявление сделали в Гильдии актеров кино американской федерации радио и телевидения, которая представляет интересы около 160 тыс. исполнителей. Они призвали к "равенству возможностей вне зависимости от расы, пола, веры, физических особенностей, сексуальной ориентации и места рождения".

"Эта иммиграционная политика ошибочна, и мы будем поддерживать наших коллег-актеров на каждом этапе", - отмечается в их заявлении.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.