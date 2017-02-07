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СНГ 07.02.2017 19:19

Меркель призвала Москву приложить дополнительные усилия для деэскалации конфликта на востоке Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным призвала Москву предпринять шаги по стабилизации обстановки на востоке Украины, говорится в заявлении официального представителя канцлера Германии Штеффена Зайберта.

"Канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с просьбой оказать влияние на пророссийских ополченцев (для урегулирования украинского конфликта - ИФ)", - говорится в документе, распространенном во вторник.

При этом Ш.Зайберт подчеркнул, что "германский канцлер и президент РФ пришли к согласию насчет того, что необходимо приложить дополнительные усилия для обеспечения режима прекращения огня".

Так, стороны намерены продолжить тесное взаимодействие по этому вопросу - как на уровне глав государств, так и на уровне министров иностранных дел двух стран.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az