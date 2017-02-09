Порошенко ожидает от Нидерландов прогресса в вопросе ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в феврале Нидерланды смогут продвинуться в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.
"Я благодарен, что Греция - одна из первых стран, которая ратифицировала это соглашение. Мы ожидаем уже в феврале дальнейшего прогресса со стороны Нидерландов", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг в Киеве.
Как сообщалось, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, подписанное летом 2015 года, должно быть ратифицировано всеми 28 странами-членами Евросоюза. Только тогда оно вступит в силу.
27 стран это уже сделали, кроме Нидерландов. 6 апреля 2016 года в этой стране прошел консультативный референдум по законопроекту об утверждении соглашения об ассоциации Украина-ЕС, по итогам которого 61% голландцев, пришедших на участки, проголосовал против такого решения.
Явка составила 32% при необходимом минимуме 30%.
Юридически результаты референдума не являются обязывающими для правительства страны, но оно, тем не менее, взяло паузу в этом вопросе.
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