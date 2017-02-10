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Дальнее зарубежье 10.02.2017 19:45

Премьер-министр Франции напомнил о высоком уровне террористической угрозы

Премьер-министр Франции Бернар Казнев после антитеррористической операции в Монпелье заявил о "чрезвычайно высоком уровне террористической угрозы" в стране, сообщают западные СМИ.

"Мы столкнулись с чрезвычайным уровнем террористической угрозы, которая требует от нас постоянно принимать меры предосторожности для защиты наших граждан", - сказал Б. Казнев.

Ранее в пятницу в Монпелье были задержаны четыре человека, подозреваемых в подготовке теракта в Париже. В доме одного из задержанных была обнаружена взрывчатка.

Премьер-министр отказался давать комментарии, заявив, что "это делает прокурор на основании данных расследования".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az