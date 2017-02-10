Премьер-министр Франции напомнил о высоком уровне террористической угрозы

Премьер-министр Франции Бернар Казнев после антитеррористической операции в Монпелье заявил о "чрезвычайно высоком уровне террористической угрозы" в стране, сообщают западные СМИ.

"Мы столкнулись с чрезвычайным уровнем террористической угрозы, которая требует от нас постоянно принимать меры предосторожности для защиты наших граждан", - сказал Б. Казнев.

Ранее в пятницу в Монпелье были задержаны четыре человека, подозреваемых в подготовке теракта в Париже. В доме одного из задержанных была обнаружена взрывчатка.

Премьер-министр отказался давать комментарии, заявив, что "это делает прокурор на основании данных расследования".