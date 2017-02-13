Новым лидером ХАМАС в секторе Газа стал палестинский деятель, проведший много лет в израильской тюрьме

55-летний Яхья Синвар избран политическим лидером радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщили в понедельник израильские СМИ.

Он сменил на этом посту Исмаила Ханийе, который занимал пост премьера в правительстве ХАМАСа с момента захвата власти этой группировкой в секторе Газа летом 2007 года.

Это первый случай, когда политического руководителя ХАМАСа в секторе Газа выбирают путем голосованием.

Как отмечает газета "Гаарец", эксперты прочат И.Ханийе на пост лидера ХАМАСа вместо живущего в эмиграции Халеда Машааля.

Я.Синвар - один из основателей вооруженного крыла ХАМАСа - "Бригад Изеддина аль-Кассама". В 1988 году он был приговорен в Израиле к четырем пожизненным срокам за серию преступлений, включая похищение и убийство двух израильских солдат.

В 2011 году Я.Синвар вместе с тысячей других заключенных израильских тюрем был обменен на израильского военнослужащего Гилада Шалита, который пятью годами ранее был захвачен боевиками ХАМАСа.