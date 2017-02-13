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Дальнее зарубежье 13.02.2017 16:50

Новым лидером ХАМАС в секторе Газа стал палестинский деятель, проведший много лет в израильской тюрьме

55-летний Яхья Синвар избран политическим лидером радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщили в понедельник израильские СМИ.

Он сменил на этом посту Исмаила Ханийе, который занимал пост премьера в правительстве ХАМАСа с момента захвата власти этой группировкой в секторе Газа летом 2007 года.

Это первый случай, когда политического руководителя ХАМАСа в секторе Газа выбирают путем голосованием.

Как отмечает газета "Гаарец", эксперты прочат И.Ханийе на пост лидера ХАМАСа вместо живущего в эмиграции Халеда Машааля.

Я.Синвар - один из основателей вооруженного крыла ХАМАСа - "Бригад Изеддина аль-Кассама". В 1988 году он был приговорен в Израиле к четырем пожизненным срокам за серию преступлений, включая похищение и убийство двух израильских солдат.

В 2011 году Я.Синвар вместе с тысячей других заключенных израильских тюрем был обменен на израильского военнослужащего Гилада Шалита, который пятью годами ранее был захвачен боевиками ХАМАСа.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ГАЗА, ХАМАС, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]