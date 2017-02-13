Премьер Грузии заявил, что задержание Мамаладзе позволило предотвратить преступление против страны и церкви

Задержание дьякона Георгия Мамаладзе в тбилисском аэропорту в минувшую пятницу позволило предотвратить преступление против страны и церкви, заявил в понедельник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"В первую очередь хочу сказать, что мы все избежали большого несчастья. Предотвращено преступление против нашей страны, вероломное нападение на нашу церковь", - заявил премьер-министр.

"С первых же минут, как правоохранители передали мне эту информацию, дело было взято мною под личный контроль. Исходя из сложившейся неординарной ситуации я направил в Берлин, где находится на лечении Патриарх Илиа Второй членов моей личной охраны во главе с руководителем специальной Службы госохраны, чтобы на месте усилить меры безопасности", - сказал Г.Квирикашвили, поблагодарив сотрудников служб безопасности, которые "сработали эффективно, без излишнего шума".

Он подчеркнул, что операция у Патриарха в Берлине завершилась успешно и он желает ему скорейшего полного выздоровления.

"Я намерен перед началом Мюнхенской международной конференции по безопасности отправиться в Германию, чтобы лично встретиться в Берлине с Патриархом", - сказал Г.Квирикашвили.

Ранее в понедельник главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе уклонился от ответа на вопрос, планировал ли задержанный 10 февраля в тбилисском аэропорту дьякон Г.Мамаладзе отравление патриарха Илии Второго, находящегося на лечении в Германии.

"Я не говорил на брифинге о попытке отравления патриарха. Я говорил о той информации, тех свидетельства и обвинениях, которыми мы располагаем. На этом этапе проведены многие следственные действия. О конкретной личности сейчас говорить нецелесообразно, так как это может повредить интересам следствия. Мы знаем об этой конкретной личности, против которой готовилась попытка отравления", - сказал И.Шотадзе журналистам.

Он отметил, что следствие располагает аудио- и видеоматериалами обвинения, но на этом этапе их обнародование нецелесообразно.

Ранее на брифинге И.Шотадзе сообщил о задержании дьякона, руководителя службы по распоряжению имуществом патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, готовившего убийство.

По информации прокурора, в аэропорту у Г.Мамаладзе в багаже было обнаружено отравляющее вещество цианид. Г.Мамаладзе направлялся в Берлин, где на лечении находится патриарх Грузии Илиа Второй.