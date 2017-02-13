Премьер Грузии заявил, что задержание Мамаладзе позволило предотвратить преступление против страны и церкви

Задержание дьякона Георгия Мамаладзе в тбилисском аэропорту в минувшую пятницу позволило предотвратить преступление против страны и церкви, заявил в понедельник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
"В первую очередь хочу сказать, что мы все избежали большого несчастья. Предотвращено преступление против нашей страны, вероломное нападение на нашу церковь", - заявил премьер-министр.
"С первых же минут, как правоохранители передали мне эту информацию, дело было взято мною под личный контроль. Исходя из сложившейся неординарной ситуации я направил в Берлин, где находится на лечении Патриарх Илиа Второй членов моей личной охраны во главе с руководителем специальной Службы госохраны, чтобы на месте усилить меры безопасности", - сказал Г.Квирикашвили, поблагодарив сотрудников служб безопасности, которые "сработали эффективно, без излишнего шума".
Он подчеркнул, что операция у Патриарха в Берлине завершилась успешно и он желает ему скорейшего полного выздоровления.
"Я намерен перед началом Мюнхенской международной конференции по безопасности отправиться в Германию, чтобы лично встретиться в Берлине с Патриархом", - сказал Г.Квирикашвили.
Ранее в понедельник главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе уклонился от ответа на вопрос, планировал ли задержанный 10 февраля в тбилисском аэропорту дьякон Г.Мамаладзе отравление патриарха Илии Второго, находящегося на лечении в Германии.
"Я не говорил на брифинге о попытке отравления патриарха. Я говорил о той информации, тех свидетельства и обвинениях, которыми мы располагаем. На этом этапе проведены многие следственные действия. О конкретной личности сейчас говорить нецелесообразно, так как это может повредить интересам следствия. Мы знаем об этой конкретной личности, против которой готовилась попытка отравления", - сказал И.Шотадзе журналистам.
Он отметил, что следствие располагает аудио- и видеоматериалами обвинения, но на этом этапе их обнародование нецелесообразно.
Ранее на брифинге И.Шотадзе сообщил о задержании дьякона, руководителя службы по распоряжению имуществом патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, готовившего убийство.
По информации прокурора, в аэропорту у Г.Мамаладзе в багаже было обнаружено отравляющее вещество цианид. Г.Мамаладзе направлялся в Берлин, где на лечении находится патриарх Грузии Илиа Второй.
Рига надеется на согласование между Баку и Брюсселем нового соглашения о сотрудничестве до осеннего саммита Восточного партнерства – глава МИД Латвии
Азербайджан и Латвия обменяются в 2017 году визитами на высшем уровне
Рига обеспокоена эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта, поддерживает принцип территориальной целостности – глава МИД
Заместителем предправления СК Ateshgah назначен Гулиев
Госнефтефонд Азербайджана инвестировал $100 млн в Redwood Japan Logistics Fund II
Баку и Рига обсуждают вопросы увеличения взаимного товарооборота, планируют проведение бизнес-форума – глава МИД Азербайджана
Венгерское правительство обеспечит 200 азербайджанских студентов стипендиями
Таможенники Азербайджана изъяли 24 тыс. безакцизных сигарет
Баку входит в тройку основных зарубежных путешествий российских туристов на февральские праздники
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж
В западном регионе Азербайджана прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятия Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на февраль 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии