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Дальнее зарубежье 16.02.2017 09:14

Пентагон впервые может отправить наземные войска в северную часть Сирии - ТВ

Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы "ускорить процесс борьбы с "Исламским государством" (запрещена в РФ)", передает CNN со ссылкой на чиновника из министерства.

"Вполне возможно, что обычные вооружённые силы "задержатся на земле" в Сирии на некоторое время", - приводит его слова телеканал.

Он подчеркнул, что "любое решение, в конечном счете, будет приниматься президентом".

"Если идея будет одобрена Трампом в ближайшие недели, это существенно изменит военную операцию США в Сирии", - считает телеканал

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Тэги: США, СИРИЯ, ПЕНТАГОН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]