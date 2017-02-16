Пентагон впервые может отправить наземные войска в северную часть Сирии - ТВ

Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы "ускорить процесс борьбы с "Исламским государством" (запрещена в РФ)", передает CNN со ссылкой на чиновника из министерства.

"Вполне возможно, что обычные вооружённые силы "задержатся на земле" в Сирии на некоторое время", - приводит его слова телеканал.

Он подчеркнул, что "любое решение, в конечном счете, будет приниматься президентом".

"Если идея будет одобрена Трампом в ближайшие недели, это существенно изменит военную операцию США в Сирии", - считает телеканал