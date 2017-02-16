Порошенко заявил о проблемах с энергоснабжением в ряде городов из-за блокады поставок угля с Донбасса

Участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения в Донбассе своими действиями в первую очередь вредят украинскому государству. В частности, из-за нехватки энергетического угля возникли проблемы с энергоснабжением Киева, Чернигова, Краматорска, Кременчуга и Сум, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Они (участники блокады - ИФ) "защищают" украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Также, по словам президента, очевидными являются риски для металлургических предприятий, некоторые из которых вынуждены сократить производство из-за нехватки сырья, что, в свою очередь, создает угрозу сокращению валютных поступлений.

"Никому не надо объяснять последствия для курсовой политики, для инфляционных процессов, для уровня благосостояния и жизни каждого гражданина Украины", - подчеркнул П.Порошенко.