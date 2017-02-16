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СНГ 16.02.2017 20:15

Порошенко заявил о проблемах с энергоснабжением в ряде городов из-за блокады поставок угля с Донбасса

Участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения в Донбассе своими действиями в первую очередь вредят украинскому государству. В частности, из-за нехватки энергетического угля возникли проблемы с энергоснабжением Киева, Чернигова, Краматорска, Кременчуга и Сум, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Они (участники блокады - ИФ) "защищают" украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Также, по словам президента, очевидными являются риски для металлургических предприятий, некоторые из которых вынуждены сократить производство из-за нехватки сырья, что, в свою очередь, создает угрозу сокращению валютных поступлений.

"Никому не надо объяснять последствия для курсовой политики, для инфляционных процессов, для уровня благосостояния и жизни каждого гражданина Украины", - подчеркнул П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, БЛОКАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]