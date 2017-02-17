Президент Украины побеседовал с госсекретарем США

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Президент Украины, находясь на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии, провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном", - написал С.Цеголко в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.