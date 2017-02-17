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СНГ 17.02.2017 19:39

Президент Украины побеседовал с госсекретарем США

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Президент Украины, находясь на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии, провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном", - написал С.Цеголко в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]