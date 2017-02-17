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СНГ 17.02.2017 20:02

Президент Таджикистана призывает силовиков укрепить оборонную мощь и моральный дух

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал руководителей силовых и правоохранительных структур быть в постоянной готовности в связи с угрозами современного мира и ростом угроз террористической направленности, раздав ряд поручений.

"Конкретные поручения и указания также были даны по усилению оборонной мощи страны, защите прав человека и гражданина, укреплению защиты государственной границы", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Кроме того, таджикский лидер призвал к "укреплению военной дисциплины, повышению морального духа, чувства патриотизма, ответственности, профессиональных навыков защитников границ и рубежей страны, работников судебных органов, силовых структур и правоохранительных органов".

В работе заседания была обсуждена, в частности, проблема участия молодежи в конфликтах в зарубежных странах, в том числе в противоборстве в Сирии, участия подростков в экстремистских и террористических организациях и группировках, учебы молодежи в незаконных зарубежных религиозных школах, незаконной деятельности мечетей и других религиозных учреждений.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИЛОВИКИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]