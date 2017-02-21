В Тбилиси не согласны с мнением Лаврова, что Грузия является маршрутом для боевиков, террористов и наркоторговцев

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает уровень безопасности для иностранных туристов в республике очень высоким.
"В прошлом году Грузию посетил один миллион только российских граждан, и это свидетельствует о высоком уровне обеспечения безопасности иностранных туристов. Поэтому мы не можем согласиться с высказываниями министра иностранных дел Российской Федерации господина Лаврова, сделанными им в рамках прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, что регион Южного Кавказа становится маршрутом боевиков, террористов, экстремистов и наркоторговцев. В отношении Грузии этого нельзя сказать, и мы это никак не примем", - сказал З.Абашидзе во вторник на брифинге.
При этом он отметил, что в Сирию и Ирак выехали около 2 тысяч российских граждан, чтобы сражаться на стороне террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Говоря о возможной отмене Россией визового режима для грузинских граждан, З.Абашидзе заявил, что российское руководство само должно принимать решение по этому вопросу.
"Это их прерогатива и мы ничего им не можем навязывать. Если Москвой будет сделан шаг по еще большему упрощению визового режима для наших граждан, мы будем это только приветствовать", - сказал З.Абашидзе.
В минувшее воскресенье, комментируя вопрос о возможной отмене визового режима для Грузии, С.Лавров заявил в Мюнхене журналистам, что говорить об отмене виз для граждан Грузии можно будет только после налаживания дипотношений и повышения уровня безопасности в регионе.
"Это достаточно сложный вопрос, он связан не только с отсутствием дипотношений, но еще и с необходимостью обеспечивать безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регион Южного Кавказа, становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы", - отметил С.Лавров.
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