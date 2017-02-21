Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8361 RUR   0.03 GBR   2.1594 TRY   0.4777

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 23 Фев 24 Фев 12°

Регион 21.02.2017 14:01

В Тбилиси не согласны с мнением Лаврова, что Грузия является маршрутом для боевиков, террористов и наркоторговцев

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает уровень безопасности для иностранных туристов в республике очень высоким.

"В прошлом году Грузию посетил один миллион только российских граждан, и это свидетельствует о высоком уровне обеспечения безопасности иностранных туристов. Поэтому мы не можем согласиться с высказываниями министра иностранных дел Российской Федерации господина Лаврова, сделанными им в рамках прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, что регион Южного Кавказа становится маршрутом боевиков, террористов, экстремистов и наркоторговцев. В отношении Грузии этого нельзя сказать, и мы это никак не примем", - сказал З.Абашидзе во вторник на брифинге.

При этом он отметил, что в Сирию и Ирак выехали около 2 тысяч российских граждан, чтобы сражаться на стороне террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Говоря о возможной отмене Россией визового режима для грузинских граждан, З.Абашидзе заявил, что российское руководство само должно принимать решение по этому вопросу.

"Это их прерогатива и мы ничего им не можем навязывать. Если Москвой будет сделан шаг по еще большему упрощению визового режима для наших граждан, мы будем это только приветствовать", - сказал З.Абашидзе.

В минувшее воскресенье, комментируя вопрос о возможной отмене визового режима для Грузии, С.Лавров заявил в Мюнхене журналистам, что говорить об отмене виз для граждан Грузии можно будет только после налаживания дипотношений и повышения уровня безопасности в регионе.

"Это достаточно сложный вопрос, он связан не только с отсутствием дипотношений, но еще и с необходимостью обеспечивать безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регион Южного Кавказа, становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы", - отметил С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Грузии высказался за тщательную подготовку встречи с российским лидером Более 70% граждан Грузии поддерживают курс правительства по вступлению в ЕС - опрос Грузия готова нормализовать отношения с Россией, но никогда не поступится территориальной целостностью - премьер Подвижек со стороны Тбилиси по вопросу возвращения в СНГ нет, заявляют в МИД РФ Денежные переводы из РФ в Грузию за год снизились на 13% - Нацбанк республики Грузия не желает новой конфронтации с Россией - премьер Квирикашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az