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ТЭК 24.02.2017 16:01

Цены на нефть снижаются в пятницу после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,27 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу: инвесторы фиксируют прибыли после существенного подъема рынка накануне, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 опустилась на $0,31 (0,55%) - до $56,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,26 (0,48%) - до $54,18 за баррель.

В четверг цены на нефть Brent и WTI выросли соответственно на 1,3% и 1,6% после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, повышение запасов нефти в стране за прошлую неделю.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

Менее значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США обусловлено, главным образом, резким уменьшением импорта нефти страной. Это, вероятно, является сигналом того, что сокращение добычи нефтедобывающими государствами начинает сказываться на рынке, отмечают эксперты.

Представители ОПЕК на этой неделе заявили, что реализация достигнутого в прошлом году соглашения о сокращении добычи, идет "отлично" и даже "беспрецедентно", однако они все еще ожидают более серьезных доказательств того, что сделка действительно приводит к сокращению переизбытка сырья в мире.

Снижение запасов по всему миру является ключевым фактором для ОПЕК, заявил министр энергетики Катара Мухаммед аль-Сада в ходе конференции IP Week в Лондоне.

Темпы этого снижения определят следующие шаги организации, в том числе вопрос о продлении сроков действия соглашения, которое было заключено на шесть месяцев, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Данные Минэнерго США также указали на рост добычи нефти в стране на прошлой неделе до максимального уровня с апреля 2016 года - 9 млн баррелей в сутки.

"Очевидно, что американские производители нефти восстанавливают объемы добычи", - отмечает главный аналитик National Australia Bank Фин Зибель.

Очередной отчет Baker Hughes Inc. о количестве действующих буровых установок в США будет опубликован позднее в пятницу. Число установок увеличивается уже пять недель подряд, являясь максимальным с октября 2015 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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