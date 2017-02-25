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Дальнее зарубежье 25.02.2017 15:29

Американские конгрессмены увидели в Грузии строительство демократии западного типа

Представители Конгресса США считают успешными происходящие в Грузии изменения.

"Грузия строится как демократия западного типа", - заявил в субботу журналистам после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе член находящейся в Грузии с визитом делегации Конгресса США, конгрессмен Питер Роскам.

Представители делегации Конгресса США в субботу проводят встречи в парламенте Грузии. В состав делегации входят конгрессмены Питер Роскам (Иллинойс), Дэвид Прайс (Северная Королина), Джери Конол (Вирджиния) и Адриан Смит (Небраска).

Как заявил журналистам Д.Прайс, в Грузии делегация увидела настоящий прогресс, о чем конгрессмены намерены рассказать своим коллегам и избирателям.

По его словам, в последний раз он посещал Грузию два года назад и может сказать, что в этой стране было осуществлено очень много изменений.

Помимо увиденных в Грузии реформ, также американский конгрессмен отметил вклад Грузии в миссию НАТО в Афганистане, подчеркнув, что в ходе участия в этой миссии страна понесла потери, в частности, там погибли 31 грузинский военнослужащий.

В свою очередь председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что на встрече была высказана обоюдная готовность еще больше укреплять существующее между Грузией и США стратегическое партнерство и дружеские отношения между законодательными органами двух стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОНГРЕССМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]