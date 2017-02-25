Американские конгрессмены увидели в Грузии строительство демократии западного типа

Представители Конгресса США считают успешными происходящие в Грузии изменения.
"Грузия строится как демократия западного типа", - заявил в субботу журналистам после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе член находящейся в Грузии с визитом делегации Конгресса США, конгрессмен Питер Роскам.
Представители делегации Конгресса США в субботу проводят встречи в парламенте Грузии. В состав делегации входят конгрессмены Питер Роскам (Иллинойс), Дэвид Прайс (Северная Королина), Джери Конол (Вирджиния) и Адриан Смит (Небраска).
Как заявил журналистам Д.Прайс, в Грузии делегация увидела настоящий прогресс, о чем конгрессмены намерены рассказать своим коллегам и избирателям.
По его словам, в последний раз он посещал Грузию два года назад и может сказать, что в этой стране было осуществлено очень много изменений.
Помимо увиденных в Грузии реформ, также американский конгрессмен отметил вклад Грузии в миссию НАТО в Афганистане, подчеркнув, что в ходе участия в этой миссии страна понесла потери, в частности, там погибли 31 грузинский военнослужащий.
В свою очередь председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что на встрече была высказана обоюдная готовность еще больше укреплять существующее между Грузией и США стратегическое партнерство и дружеские отношения между законодательными органами двух стран.
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