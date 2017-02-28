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Внешняя политика 28.02.2017 18:15

Азербайджан и Молдова провели очередной раунд межмидовских консультаций

Очередной раунд политических межмидовских консультаций состоялся во вторник в Баку на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Молдовы.

Переговоры провели замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и замминистра иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Х.Халафов отметил успешное сотрудничество между Баку и Кишиневом в рамках СНГ, ГУАМ и другим международных организаций и выразил уверенность во вкладе межмидовских консультаций в развитие двустороннего сотрудничества.

Стороны выразили готовность развития двустороннего сотрудничества с целью увеличения объемов взаимного товарооборота.

Замминистры выразили удовлетворение существующим уровнем политического взаимодействия между Азербайджаном и Молдовой, подчеркнув, что это создает хорошие возможности для развития сотрудничества в других областях. Было особо отмечено, что стороны полностью поддерживают территориальную целостность, суверенитет и признанные на международном уровне границы друг друга.

Х.Халафов отметил важность активизации деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и необходимость проведения в скором времени очередного заседания этой структуры.

Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, замминистра подчеркнул, что армянская сторона периодически прибегает к провокациям в прифронтовой зоне и на линии соприкосновения войск, нанося удар по мирному переговорному процессу.

В свою очередь, Л.Дарий отметил интерес Молдовы к использованию транзитных возможностей Азербайджана, подчеркнув совпадение позиций двух стран в вопросе транспортировки грузов через Черное море.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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