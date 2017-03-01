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Регион 01.03.2017 19:58

Грузия должна продолжить движение в сторону ЕС - премьер

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал состоявшееся в среду в Брюсселе подписание документа, связанного с введением для грузинских граждан безвизового режима со странами Евросоюза, "выражением политической поддержки со стороны ЕС в отношении Грузии".

"Сегодня двери Евросоюза открылись для Грузии, для грузинских граждан. Это уже не первые шаги в направлении евроинтеграции. Это уже значительное достижение на пути интеграции с Евросоюзом", - заявил, как сообщают грузинские СМИ, Г.Квирикашвили в Брюсселе журналистам после церемонии подписания документа.

По словам премьера, данное решение ЕС является выражением большого доверия.

"Мы должны продолжить важные реформы. Грузия должна стать настоящим членом европейской семьи. Грузия должна продолжить последовательное движение в сторону Евросоюза, и мы обязательно это сделаем вместе с населением Грузии", - отметил Г.Квирикашвили.

Как сообщает в среду пресс-служба главы грузинского правительства, в Брюсселе в среду состоялась церемония подписания документа по вопросу введения безвизового режима между странами Евросоюза и Грузией.

Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем Мальты - страны-председателя Совета ЕС Крисом Агиусом.

Как ранее сообщалось, решение вступит в силу через 20 дней после того, как будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

На прошлой неделе в ходе визита в Тбилиси представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что граждане Грузии смогут воспользоваться краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны уже с конца марта.

Согласно этим правилам, поездки разрешены на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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