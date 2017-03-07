Иран не будет смягчать правила въезда для граждан США

Иранские власти заявили во вторник, что не намерены смягчать правила въезда для граждан США, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Принятые ранее ответные меры против предыдущего указа (президента США Дональда - ИФ) Трампа все еще в силе. Нет нужды принимать новое решение", - заявил замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт Раванчи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США будет временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением - Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Первая версия указа вышла в январе. В ответ на это МИД Ирана объявил о запрете на въезд в страну для граждан США.