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Дальнее зарубежье 07.03.2017 18:32

Иран не будет смягчать правила въезда для граждан США

Иранские власти заявили во вторник, что не намерены смягчать правила въезда для граждан США, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Принятые ранее ответные меры против предыдущего указа (президента США Дональда - ИФ) Трампа все еще в силе. Нет нужды принимать новое решение", - заявил замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт Раванчи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США будет временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением - Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Первая версия указа вышла в январе. В ответ на это МИД Ирана объявил о запрете на въезд в страну для граждан США.

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Тэги: ИРАН, США, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]