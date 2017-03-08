ЦРУ не комментирует новые документы, разглашенные через Wikileaks

В ЦРУ США отказываются давать комментарии по новому блоку документов о наблюдениях, осуществляемых этой американской спецслужбой, которые приданы гласности на сайте Wikileaks.

"Мы не комментируем подлинность или содержание этих разведывательных документов", - говорится в заявлении представителя ЦРУ Джонатана Лю.

На сайте Wikileaks опубликованы почти 9 тыс. документов, доказывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США - основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем.

В комментарии Wikileaks утверждается, что в ЦРУ разработаны тысячи строк компьютерных кодов для вредоносных программ, вирусов и троянов, способных проникать в электронную аппаратуру и осуществлять над ней контроль.

Причем, по утверждению, Wikileaks, эти документы свидетельствуют, что это вредоносное программное обеспечение разработано для установления контроля не только над мобильными телефонами, телевизорами, но даже и над автомобилями через их электронные системы.