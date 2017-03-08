Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.8572 RUR   0.0301 GBR   2.148 TRY   0.4729

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.33 Brent   55.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 10 Мар 12° 11 Мар 11°

Дальнее зарубежье 08.03.2017 13:12

ЦРУ не комментирует новые документы, разглашенные через Wikileaks

В ЦРУ США отказываются давать комментарии по новому блоку документов о наблюдениях, осуществляемых этой американской спецслужбой, которые приданы гласности на сайте Wikileaks.

"Мы не комментируем подлинность или содержание этих разведывательных документов", - говорится в заявлении представителя ЦРУ Джонатана Лю.

На сайте Wikileaks опубликованы почти 9 тыс. документов, доказывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США - основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем.

В комментарии Wikileaks утверждается, что в ЦРУ разработаны тысячи строк компьютерных кодов для вредоносных программ, вирусов и троянов, способных проникать в электронную аппаратуру и осуществлять над ней контроль.

Причем, по утверждению, Wikileaks, эти документы свидетельствуют, что это вредоносное программное обеспечение разработано для установления контроля не только над мобильными телефонами, телевизорами, но даже и над автомобилями через их электронные системы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЦРУ, WIKILEAKS


Похожие новости


ЦРУ заморозило программу помощи Свободной сирийской армии - СМИ Заместителем главы ЦРУ впервые назначена женщина В ЦРУ отказались комментировать дело сотрудников ФСБ РФ, обвиняемых в сотрудничестве с американской спецслужбой ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов, в том числе о работе в период "холодной войны" Трамп предложил пост директора ЦРУ конгрессмену Майку Помпео Директор ЦРУ классифицировал Россию как противника во многих сферах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]