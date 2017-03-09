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ТЭК 09.03.2017 09:24

Нефть дорожает в четверг после рекордного за год падения накануне, Brent - у $53,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг после рекордного более чем за год падения по итогам торгов днем ранее.

Инвесторов беспокоит то, что существенное повышение резервов в США сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 подорожали на $0,43 (0,81%) - до $53,54 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $2,81 (5,03%), завершив торги на уровне $53,11 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг выросли на $0,3 (0,6%) - до $50,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула $2,86 (5,38%) и закончила день на уровне $50,28 за баррель (минимум с 15 декабря).

Последние три месяцы нефть WTI торговалась в диапазоне от $49,61 до $55,24 за баррель.

Между тем генеральный секретарь ОПЕК Моххамед Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале будет выше, чем в первый месяц текущего года.

"Мы только начинаем видеть цифры, мы оцениваем шесть источников, цифры они очень обещающие", - сказал М.Баркиндо, отметив, что уровень будет выше, потому что все участники соглашения прилагают усилия.

В январе соглашение было выполнено на 86%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]