Туск обязался защитить польское правительство от политической изоляции

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, чей мандат был продлен на второй срок на саммите ЕС в Брюсселе, заявил о готовности сотрудничать со всеми членами Евросовета.
"Я сделаю все, что в моих возможностях, чтобы защитить польское правительство от любой политической изоляции по очевидным причинам. Думаю, что я найду хорошие решения", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в четверг вечером после заседания Европейского Совета в ответ на вопрос о том, как будут строиться отношения с польским правительством после его переизбрания, против которого оно возражало.
На вопрос, что он может посоветовать польскому правительству, чтобы избежать политической изоляции, Д.Туск ответил цитатой, что надо быть предусмотрительными, сжигая мосты, так как по сожженным мостам больше нельзя будет перейти. Он сказал, что адресует это всем государствам-членам ЕС. "Особенно в контексте наших дебатов о будущем Европы и празднования в Риме (60-летия Римского договора - ИФ). А сегодня, в первую очередь, моему польскому правительству", - подчеркнул Д.Туск.
Он отметил, что людям свойственно иногда дать захватить себя эмоциям. "Но сегодня мы должны доказать свою ответственность и проявлять благоразумие, особенно, когда речь идет о будущем Европы. Надеюсь, что это ясно и для моих польских коллег", - отметил председатель Европейского Совета.
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