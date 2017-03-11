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Дальнее зарубежье 11.03.2017 09:55

Генпрокурор США Сешнс попросил 46 назначенных Обамой федеральных прокуроров подать в отставку

Генпрокурор США Джефф Сешнс попросил 46 федеральных прокуроров подать прошение об отставке, сообщают западные СМИ со ссылкой на американский Минюст.

Глава министерства потребовал отставки остающихся 46 прокуроров, назначенных бывшим президентом США Бараком Обамой, чтобы "обеспечить одновременный переход власти", отмечается в сообщении.

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Тэги: США, МИНЮСТ, ПРОКУРОРЫ, ОТСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]