Генпрокурор США Сешнс попросил 46 назначенных Обамой федеральных прокуроров подать в отставку

Генпрокурор США Джефф Сешнс попросил 46 федеральных прокуроров подать прошение об отставке, сообщают западные СМИ со ссылкой на американский Минюст.

Глава министерства потребовал отставки остающихся 46 прокуроров, назначенных бывшим президентом США Бараком Обамой, чтобы "обеспечить одновременный переход власти", отмечается в сообщении.