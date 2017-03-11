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Дальнее зарубежье 11.03.2017 12:36

Трамп достаточно прагматичен для понимания необходимости диалога США и России - Песков

Президент США Дональд Трамп отличается практичностью взглядов и выступает за диалог между Вашингтоном и Москвой, несмотря на все разногласия между двумя странами, заявил в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На самом деле он вселял достаточно надежды. Он очень прагматичный, я имею в виду, президент Трамп. Он не скрывает тот факт, что не соглашается с Россией по многим вещам. Но он достаточно прагматичен, чтобы сказать: мы должны разговаривать", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о мнении президента РФ Владимира Путина о Д.Трампе после телефонного разговора лидеров двух стран.

"Мы должны вести диалог, мы должны сравнивать наши позиции, находить общие моменты. Что касается тупиков в наших отношениях, он (Д.Трамп - ИФ) говорит, что есть вопросы, по которым мы не можем договориться, по которым никогда не сможем договориться с вами - с россиянами. Но, в то же время, он говорит, что мы должны собраться вместе и начать наш диалог", - отметил Д.Песков.

При этом он выразил сожаление, что российская сторона пока не знает, когда подобный диалог может начаться.

Фрагменты интервью, показанные Си-Эн-Эн, приурочены к документальному фильму "Самый могущественный человек в мире", который посвящен президенту РФ В.Путину и который должен выйти в эфир 13 марта по местному времени.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИАЛОГ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]