Трамп достаточно прагматичен для понимания необходимости диалога США и России - Песков

Президент США Дональд Трамп отличается практичностью взглядов и выступает за диалог между Вашингтоном и Москвой, несмотря на все разногласия между двумя странами, заявил в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На самом деле он вселял достаточно надежды. Он очень прагматичный, я имею в виду, президент Трамп. Он не скрывает тот факт, что не соглашается с Россией по многим вещам. Но он достаточно прагматичен, чтобы сказать: мы должны разговаривать", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о мнении президента РФ Владимира Путина о Д.Трампе после телефонного разговора лидеров двух стран.

"Мы должны вести диалог, мы должны сравнивать наши позиции, находить общие моменты. Что касается тупиков в наших отношениях, он (Д.Трамп - ИФ) говорит, что есть вопросы, по которым мы не можем договориться, по которым никогда не сможем договориться с вами - с россиянами. Но, в то же время, он говорит, что мы должны собраться вместе и начать наш диалог", - отметил Д.Песков.

При этом он выразил сожаление, что российская сторона пока не знает, когда подобный диалог может начаться.

Фрагменты интервью, показанные Си-Эн-Эн, приурочены к документальному фильму "Самый могущественный человек в мире", который посвящен президенту РФ В.Путину и который должен выйти в эфир 13 марта по местному времени.