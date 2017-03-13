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СНГ 13.03.2017 18:29

Евросовет продлил на полгода санкции против физических и юридических лиц в связи с событиями на Украине

Европейский Совет продлил в понедельник еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении физических и юридических лиц в связи с событиями на Украине, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничительные меры, продленные за "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", предусматривают запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов.

В сообщении отмечается, что "оценка ситуации не оправдывает изменение санкционного режима".

"Список пересматривался, и Совет исключил из него двух ушедших из жизни лиц, и теперь ограничительные меры распространяются на 150 физических лиц и 37 юридических лиц", - говорится в сообщении.

Принятое решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 14 марта. В нем говорится, что ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и самопровозглашенных республик востока Украины были введены в марте 2014 года и в последний раз продлевались в сентябре 2016 года.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]