Евросовет продлил на полгода санкции против физических и юридических лиц в связи с событиями на Украине

Европейский Совет продлил в понедельник еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении физических и юридических лиц в связи с событиями на Украине, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Ограничительные меры, продленные за "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", предусматривают запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов.
В сообщении отмечается, что "оценка ситуации не оправдывает изменение санкционного режима".
"Список пересматривался, и Совет исключил из него двух ушедших из жизни лиц, и теперь ограничительные меры распространяются на 150 физических лиц и 37 юридических лиц", - говорится в сообщении.
Принятое решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 14 марта. В нем говорится, что ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и самопровозглашенных республик востока Украины были введены в марте 2014 года и в последний раз продлевались в сентябре 2016 года.
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