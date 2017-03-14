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ТЭК 14.03.2017 15:53

ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть на 70 тыс. б/с в 2017г - до 96,31 млн б/с

ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 70 тыс. баррелей в сутки благодаря более высоким ожиданиям спроса на нефть в европейских странах ОЭСР, а также улучшению оценки спроса со стороны нефтехимических заводов в странах АТР, говорится в обзоре картеля.

Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,26 млн б/с в 2017 году - до 96,31 млн б/с.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]