ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть на 70 тыс. б/с в 2017г - до 96,31 млн б/с

ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 70 тыс. баррелей в сутки благодаря более высоким ожиданиям спроса на нефть в европейских странах ОЭСР, а также улучшению оценки спроса со стороны нефтехимических заводов в странах АТР, говорится в обзоре картеля.

Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,26 млн б/с в 2017 году - до 96,31 млн б/с.