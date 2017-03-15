Туск хочет сохранить добрые отношения ЕС с Великобританией, рассчитывает на конструктивное соглашение по Brexit

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заверил Европарламент, что будет делать все от него зависящее, чтобы ЕС и Великобритания в будущем оставались близкими друзьями.
"Британии будет очень не хватать в качестве государства-члена ЕС. В то же время я хотел бы еще раз подчеркнуть, что дверь для ЕС всегда будет оставаться открытой для наших британских друзей", - сказал Д.Туск в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.
При этом он отметил, что Brexit не входил в повестку дня мартовского саммита ЕС.
По его словам, идет тщательная подготовка к переговорам о Brexit при тесных консультациях с государствами-членами и Европарламентом.
"Мы хотим сделать этот процесс конструктивным и провести его упорядоченным образом. Тем не менее, заявления, все чаще принимающие форму угроз, что никакое соглашение не будет хорошим для Великобритании и плохим для ЕС, должны получить ответ. Я хочу быть ясно понятым, что "сценарий без соглашения" будет плохим для всех, но прежде всего для Великобритании, потому что это оставило бы ряд нерешенных вопросов", - предупредил глава Европейского Совета.
Он подчеркнул, что Евросоюз угрозами не запугать, заявив, что угрозы не сработают. "Наша цель - добиться мягкого развода и хорошей основы для будущего", - пояснил Д.Туск.
По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разделяет такую точку зрения.
Министр обороны Азербайджана распорядился об усилении боевой и морально-психологической подготовки личного состава ВС
Президент Алиев принял членов правления Международного центра Низами Гянджеви
Начштабы ВС стран-участниц СНГ обсудили военное сотрудничество в рамках Содружества
Азербайджанский манат имеет потенциал для дальнейшего укрепления - Bank of America Merrill Lynch
Курс манат/доллар на 16 марта - 1,7282 AZN/$1
Миллер: Москва рассчитывает поставлять при помощи Армении электроэнергию в Иран по обменным операциям
Задымление произошло в бакинском метрополитене
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от отравления газом
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»