Туск хочет сохранить добрые отношения ЕС с Великобританией, рассчитывает на конструктивное соглашение по Brexit

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заверил Европарламент, что будет делать все от него зависящее, чтобы ЕС и Великобритания в будущем оставались близкими друзьями.

"Британии будет очень не хватать в качестве государства-члена ЕС. В то же время я хотел бы еще раз подчеркнуть, что дверь для ЕС всегда будет оставаться открытой для наших британских друзей", - сказал Д.Туск в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

При этом он отметил, что Brexit не входил в повестку дня мартовского саммита ЕС.

По его словам, идет тщательная подготовка к переговорам о Brexit при тесных консультациях с государствами-членами и Европарламентом.

"Мы хотим сделать этот процесс конструктивным и провести его упорядоченным образом. Тем не менее, заявления, все чаще принимающие форму угроз, что никакое соглашение не будет хорошим для Великобритании и плохим для ЕС, должны получить ответ. Я хочу быть ясно понятым, что "сценарий без соглашения" будет плохим для всех, но прежде всего для Великобритании, потому что это оставило бы ряд нерешенных вопросов", - предупредил глава Европейского Совета.

Он подчеркнул, что Евросоюз угрозами не запугать, заявив, что угрозы не сработают. "Наша цель - добиться мягкого развода и хорошей основы для будущего", - пояснил Д.Туск.

По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разделяет такую точку зрения.