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Финансы 16.03.2017 14:12

В Азербайджане планируют создать компанию для управления активами закрытых банков

Компания по управлению банковскими активами будет создана в Азербайджане, сказал глава отдела по пруденциальной политике Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Рустам Тахиров, выступая на 6-ой ежегодной конференции Fitch Ratings в Азербайджане в четверг в Баку.

"Мы работаем со Всемирным банком (ВБ) над стратегией реструктуризации банков. Ожидаются также изменения в законодательстве для расширения этих рамок. Мы также совместно с экспертами ВБ работаем над созданием компании по управлению банковскими активами", - сказал Р.Тахиров.

По его словам, целью создания компании является управление активами закрытых банков и токсичных активов Аграркедит, приобретенных у Международного банка Азербайджана.

Он отметил, что эта компания будет работать в течение 5-7 лет.

При этом он не стал уточнять сроков создания такой компании.

Как сообщалось ранее, в 2016 году по инициативе регулятора были аннулированы лицензии у 11 банков.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 32 банка.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]