В Азербайджане планируют создать компанию для управления активами закрытых банков

Компания по управлению банковскими активами будет создана в Азербайджане, сказал глава отдела по пруденциальной политике Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Рустам Тахиров, выступая на 6-ой ежегодной конференции Fitch Ratings в Азербайджане в четверг в Баку.
"Мы работаем со Всемирным банком (ВБ) над стратегией реструктуризации банков. Ожидаются также изменения в законодательстве для расширения этих рамок. Мы также совместно с экспертами ВБ работаем над созданием компании по управлению банковскими активами", - сказал Р.Тахиров.
По его словам, целью создания компании является управление активами закрытых банков и токсичных активов Аграркедит, приобретенных у Международного банка Азербайджана.
Он отметил, что эта компания будет работать в течение 5-7 лет.
При этом он не стал уточнять сроков создания такой компании.
Как сообщалось ранее, в 2016 году по инициативе регулятора были аннулированы лицензии у 11 банков.
В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 32 банка.
А.Ахундов
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