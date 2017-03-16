В Азербайджане планируют создать компанию для управления активами закрытых банков

Компания по управлению банковскими активами будет создана в Азербайджане, сказал глава отдела по пруденциальной политике Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Рустам Тахиров, выступая на 6-ой ежегодной конференции Fitch Ratings в Азербайджане в четверг в Баку.

"Мы работаем со Всемирным банком (ВБ) над стратегией реструктуризации банков. Ожидаются также изменения в законодательстве для расширения этих рамок. Мы также совместно с экспертами ВБ работаем над созданием компании по управлению банковскими активами", - сказал Р.Тахиров.

По его словам, целью создания компании является управление активами закрытых банков и токсичных активов Аграркедит, приобретенных у Международного банка Азербайджана.

Он отметил, что эта компания будет работать в течение 5-7 лет.

При этом он не стал уточнять сроков создания такой компании.

Как сообщалось ранее, в 2016 году по инициативе регулятора были аннулированы лицензии у 11 банков.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 32 банка.

А.Ахундов