Президент Литвы призывает НАТО разместить в странах Балтии постоянный контингент

Североатлантический альянс должен перенести свои штабы ближе к своим восточным границам, а также разместить постоянный контингент союзников в странах Балтии, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапарротти.
"По утверждению главы государства, в свете изменений геополитической динамики НАТО слишком медлительно, поэтому нужны изменения как в реформировании, в ускорении принятия решений, так и в переносе военных штабов ближе к восточным границам Альянса", - говорится в сообщении администрации президента Литвы по итогам встречи.
Кроме того, Д.Грибаускайте подчеркнула, что одним из основных элементов сдерживания могли бы стать союзнические силы, сконцентрированные в Балтийских странах на постоянной основе.
"Президент считает, что сейчас руководящие структуры НАТО и военные силы все еще распределены по логике времен Холодной войны - в Западной и Южной Европе. Сегодня в связи с усилением российской угрозы необходимо передислоцировать силы Альянса на восточный фланг", - отмечается в сообщении.
Глава государства также отметила, что Балтийским странам нужна региональная воздушная оборона и меры, которые бы преградили путь возможной военной изоляции Латвии, Литвы и Эстонии, а также обеспечили быстрое прибытие союзников.
Сейчас НАТО дислоцирует в Балтийских странах и Польше по батальону союзнических военных. В Литве, Польше и Эстонии с 2014 года также дислоцировано по роте американских военных.
Основополагающий акт России-НАТО предполагает обязательство Альянса не размещать свои силы вдоль российских границ. Тем временем, как заявил 22 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков, планы Североатлантического альянса о ротационном размещении войск в Восточной Европе означает обход положений Основополагающего акта об отказе от обязательства о постоянном размещении.
"Можно утверждать, что намерение американцев обеспечить в странах Центральной и Восточной Европы и Прибалтики постоянное ротационное присутствие означает, что подразделения меняются, а техника находится на месте", - сказал С.Рябков, выступая в Общественной палате.
"Мы считаем, что трактовка натовцами требований Основополагающего акта, (требующая - ИФ) воздерживаться от постоянного размещения значимых боевых сил и средств, оказывается нарушенной", - сказал С.Рябков.
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